Asume nueva directora de la Unidad Anticorrupción de Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 9 jul.- La experta haitiana en finanzas Goethie Varnelle asumió el cargo de directora general de la Unidad Anticorrupción (ULCC), que controla hoy las violaciones en los distintos sectores estatales, informó un diario local.

El nombramiento de la especialista en temas económicos, realizado mediante una ceremonia oficial del Consejo de Ministros, siguió a la destitución de su predecesor, Hans Ludwig Joseph, añadió el periódico Le Nouvelliste.

La trayectoria profesional de la nueva líder de la ULCC está centrada en la auditoría y la supervisión de las finanzas públicas, por lo que fue también directora de la Inspección General de esa rama en el gobierno.

Varnelle Morency sobresalió en la gestión de dicha institución auditora y de control de las entidades de la administración pública, al extremo de alcanzar el cargo de Inspectora General de Clase Excepcional, según Le Nouvelliste.

of-am