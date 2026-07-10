Aspirante presidencial del PLD Francisco Javier llega a Madrid

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MADRID, España.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, arribó este jueves a Madrid, donde encabezará encuentros con políticos y otros sectores de la comunidad dominicana.

Fue recibido por Fleury Rivera, presidente de la Dirección Seccional de Madrid; Santiago Rodríguez, miembro del Comité Central; Doris Araujo, vicepresidenta de la Dirección Seccional; Carmen Mota, secretaria general; Clara Morel, miembro de la Dirección Seccional y presidenta de Intermedio; Teodoro Reyes, de la Dirección Seccional y presidente de Intermedio; Joan Rodríguez, secretario de Organización; Rudy Espinoza; Domingo Nova, presidente de Intermedio y miembro de la Dirección Seccional; Víctor Lora, miembro de la Dirección Seccional y presidente de Intermedio, entre otros.

Desde República Dominicana lo acompañaron Robert de la Cruz, coordinador político, y Víctor Fadul, coordinador general del proyecto presidencial.

Este viernes, el aspirante presidencial ofrecerá un contacto con los medios de comunicación para explicar su agenda del fin de semana.

«Venimos a escuchar a nuestra gente y a presentarles el proyecto que devolverá al PLD al gobierno en 2028. La diáspora es clave para ese triunfo», expresó García a su llegada.