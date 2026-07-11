Asesinan en su casa exministra británica Ann Widdecombe

Informes dados a conocer este 11 de julio del 2026 indican que el cuerpo fue hallado el jueves con heridas graves.

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La exministra británica y dirigente de Reform UK (Reforma Reino Unido) Ann Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta el jueves con heridas graves en su vivienda de Haytor Vale, en el suroeste de Inglaterra, reportó Reuters este sábado.

La Policía de Devon y Cornwall abrió una investigación por homicidio y detuvo a un hombre británico de 26 años, sospechoso del crimen. Las autoridades indicaron que, por el momento, no existen indicios de una motivación política o terrorista.

LARGA TRAYECTORIA EN LA POLÍTICA BRITÁNICA

Widdecombe fue ministra durante el Gobierno del primer ministro conservador John Major y posteriormente integró el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage.

Tras conocerse su muerte, el primer ministro Keir Starmer y dirigentes de distintos partidos expresaron sus condolencias y destacaron su larga trayectoria en la política británica.

an/am