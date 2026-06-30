Asegura mantener congelados combustibles afecta población

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SANTO DOMINGO. – El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas obligará a los consumidores dominicanos a asumir un gasto adicional estimado en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la reducción registrada en los costos internacionales de los combustibles.

Según explicó, existen tres indicadores que evidencian una mejora en las condiciones del mercado internacional desde el período de mayor tensión generado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Petróleo, gasolina refinada y tasa de cambio muestran recuperación

Ng Cortiñas indicó que el precio del petróleo WTI volvió a situarse alrededor de los US$70 por barril, un nivel similar al registrado durante la primera semana de marzo, previo al incremento provocado por la crisis geopolítica.

Agregó que la gasolina refinada utilizada como referencia para las importaciones dominicanas pasó de aproximadamente US$2.87 por galón en marzo a un máximo cercano a US$3.49 en mayo, lo que representó un aumento de 21.7 %. Posteriormente, descendió hasta alrededor de US$2.99 por galón durante la cuarta semana de junio, recuperando cerca del 80 % del alza registrada durante ese período.

Asimismo, señaló que la tasa de cambio también evolucionó favorablemente. Indicó que el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) pasó de RD$60.02 en la primera semana de marzo a RD$58.90 en la tercera semana de junio, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87 %, lo que reduce el costo en pesos de las importaciones.

«Estamos frente a tres variables que evolucionan favorablemente: el petróleo volvió prácticamente al nivel previo al conflicto, la gasolina refinada recuperó cerca del 80 % del incremento provocado por la crisis y el peso dominicano ganó valor frente al dólar. Sin embargo, los precios internos permanecen congelados en los niveles alcanzados durante ese episodio internacional», expresó.

Asegura consumidores asumirán mayor costo

El economista recordó que entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se comercializaba a RD$290.10 por galón y la regular a RD$272.50. Sin embargo, la Resolución 145-2026 del MICM mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50 por galón, respectivamente.

A su juicio, si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto internacional, los consumidores dominicanos asumirán un costo adicional de aproximadamente RD$6,323 millones durante los próximos tres meses por la permanencia de los precios actuales.

Precisó que esta estimación constituye un ejercicio comparativo destinado a medir el impacto económico que tendría para los hogares y las empresas la decisión de mantener congelados los precios de las gasolinas.

Prevé aumento en la recaudación del impuesto ad-valorem

Ng Cortiñas también sostuvo que las resoluciones emitidas por el MICM reflejan un incremento en el impuesto ad-valorem aplicado a los combustibles.

Detalló que en la gasolina premium este gravamen pasó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón, mientras que en la gasolina regular aumentó de RD$22.32 a RD$27.80.

Con base en los niveles de consumo nacional, estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar alrededor de RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante el período de 90 días establecido para el congelamiento de los precios.

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