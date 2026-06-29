Arrestan inspector migratorio acusado exigir soborno 100 mil

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público arrestó a un inspector de control migratorio acusado de exigir un soborno de RD$100,000 a una mujer a cambio de facilitar su salida hacia el Reino de España a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El detenido fue identificado como Carlos Javier Sánchez, quien fue capturado en flagrante delito cuando se disponía a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza del Distrito Judicial de La Altagracia.

La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo operativo de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada fue ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la coordinación del Ministerio Público, representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

El operativo estuvo sustentado en el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

Según informó el órgano acusador, el arresto se produjo cuando el inspector se presentó a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, como parte de una operación encubierta autorizada judicialmente.

El Ministerio Público indicó que esta acción forma parte de las estrategias implementadas por la actual gestión para combatir la corrupción administrativa y el crimen organizado.

El imputado será sometido a la justicia en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

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