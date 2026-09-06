ARGENTINA: R. Dom. será país invitado en la Feria de Turismo

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SANTOP DOMINGO.- La mejor vitrina turística de América Latina tendrá acento dominicano. República Dominicana será el país invitado de honor en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT, que se celebrará del 26 al 29 de septiembre en Buenos Aires.

La designación no es casual. Llega en un momento en que Argentina se ha convertido en uno de los mercados que más crece y más gasta en Quisqueya.

Este año la FIT no es una feria más. Es su edición número 30, ininterrumpida, consolidada como el principal encuentro de negocios de viajes del continente.

Ser país invitado significa tener el pabellón más grande, la presencia central en la inauguración, protagonismo en todas las campañas y la oportunidad de presentar la oferta completa del país ante más de 1,700 expositores y 100 mil visitantes profesionales y público general.

La presentación oficial del evento contó con la participación de Jennifer Elías Franjul, directora de Mercadeo del Ministerio de Turismo dominicano, junto a autoridades argentinas del sector.

ARGENTINA, EL MERCADO QUE EXPLOTO

La elección de República Dominicana como invitada responde a números concretos. En 2024 y 2025, Argentina pasó de ser un mercado secundario a estar en el top 5 de emisores hacia RD, con un crecimiento de más del 60% tras la estabilización de la conectividad y la devaluación que incentivó los viajes al Caribe.

El dominicano ya no es solo Punta Cana para el argentino. Es Samaná, es Puerto Plata, es turismo de ciudad en Santo Domingo, es turismo de lujo y de aventura. Y eso es lo que la delegación irá a vender.

CONECTIVIDAD Y NEGOCIOS

Según adelantó Franjul, la agenda dominicana en Buenos Aires tendrá dos prioridades: conectividad y acuerdos comerciales.

Se han agendado reuniones con Aerolíneas Argentinas, Arajet, Sky Airline y operadores mayoristas para asegurar más frecuencias directas Buenos Aires-Santo Domingo y Buenos Aires-Punta Cana para la temporada alta de verano austral, de diciembre a marzo.

La FIT 2026 además estrenará novedades que benefician a RD: espacios de innovación tecnológica, un pabellón de gastronomía, otro de turismo de naturaleza y aventura, un sector de cruceros y el Primer Foro Internacional de Turismo Deportivo, organizado junto a ONU Turismo, un nicho donde el país quiere posicionar sus campos de golf, su béisbol y sus eventos de pesca deportiva.

No es solo ir a mostrar playa. Es ir a cerrar negocios, a firmar contratos y a recordarle a Latinoamérica por qué República Dominicana sigue siendo el líder indiscutible del Caribe.