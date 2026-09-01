ARGENTINA: Objetan proyecto petrolero en las islas Malvinas

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BUENOS AIRES, Argentina.– Abogados ambientalistas y excombatientes argentinos presentaron este martes una demanda judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas próximas a las islas Malvinas.

La acción fue depositada ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (CECIM). Los demandantes buscan detener preventivamente el desarrollo del proyecto por considerar que representa un riesgo ambiental y afecta los reclamos argentinos de soberanía.

Sea Lion contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. Según los planes conocidos, la extracción comercial comenzaría en 2028.

Los denunciantes sostienen que el emprendimiento carece de la evaluación de impacto ambiental y de las autorizaciones exigidas por la legislación argentina. También argumentan que la iniciativa constituye una acción unilateral sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía es disputada entre Argentina y Reino Unido.

La demanda solicita la suspensión de las obras y de las operaciones financieras vinculadas con el proyecto, además de medidas destinadas a impedir nuevos contratos y desembolsos relacionados con la explotación.

Los ambientalistas y excombatientes advierten, además, sobre los posibles efectos de las operaciones petroleras sobre los ecosistemas del Atlántico Sur, debido a riesgos como derrames, movimientos del lecho marino y contaminación acústica submarina.

El Gobierno argentino ya había expresado su rechazo a los planes de Rockhopper y Navitas, al considerar que la explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía contraviene resoluciones de Naciones Unidas.

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