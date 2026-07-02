Apresan tres menores buscados por asesinato comerciante SDO

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SANTO DOMINGO.- La Policía apresó a tres adolescentes implicados en el homicidio del comerciante Francisco Antonio Reyes Plasencia (Pony), de 56 años, en el sector Pueblo Nuevo, de Los Alcarrizos.

Investigaciones preliminares indican que los detenidos, junto a Francis Martínez, de 21 años, y otro que permanecen prófugos, ultimaron a Reyes Plasencia para despojarlo de dinero, prendas, tarjetas bancarias, las llaves de su negocio y un vehículo que fue recuperado en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

La Policía dijo que el proceso investigativo continúa en coordinación con el Ministerio Público, incluyendo la verificación de informaciones relacionadas con una presunta situación de explotación sexual.