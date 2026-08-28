Apresan a decenas de personas por delitos en el norte de la RD

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Policía de Moca

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Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) Decenas de personas fueron apresadas durante operativos realizados hoy por la Policía Nacional en las provincias dominicanas de Espaillat y Hermanas Mirabal, donde también fueron ocupadas presuntas sustancias controladas y armas blancas.

Las acciones, ejecutadas por agentes de la Dirección Regional Espaillat, incluyeron intervenciones en puntos señalados como lugares de distribución de sustancias ilícitas y la retención de varias motocicletas por infracciones a la Ley sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Durante los operativos fueron ocupados máquinas tragamonedas y otros artículos de interés policial, informó la institución.

La Policía Nacional indicó que las acciones forman parte de las labores dirigidas a reforzar la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y preservar el orden público en distintos sectores de ambas provincias, situadas en la región Norte del país.

Las autoridades aseguraron que las redadas continuarán de manera permanente y focalizada.

oda/mpv

PL-220

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