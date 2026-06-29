APAP es reconocida como el tercer mejor lugar trabajar RD

SANTO DOMINGO.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)) fue reconocida como el tercer mejor lugar para trabajar en la República Dominicana en 2026, de acuerdo con el más reciente ranking de la firma internacional Great Place to Work, que evalúa la calidad del clima organizacional en empresas de distintos sectores.

Con este resultado, la entidad financiera se mantiene por más de diez años consecutivos dentro del listado elaborado por GPTW, consolidando su posicionamiento en la gestión del talento humano y en la promoción de una cultura interna basada en el bienestar y el compromiso de sus colaboradores.

De acuerdo con la institución, el reconocimiento refleja la efectividad de sus estrategias orientadas a fortalecer la productividad, el desarrollo profesional y un ambiente laboral de alta confianza.

“Hemos construido una cultura donde el bienestar de las personas y el alto desempeño se fortalecen mutuamente, creando una experiencia laboral que impulsa el desarrollo y el compromiso de nuestros colaboradores”, expresó Amelia Prota, vicepresidenta senior de Transformación, Talento y Sostenibilidad de APAP.

Great Place to Work destaca cada año a organizaciones que implementan prácticas de gestión humana enfocadas en la confianza, el liderazgo y la experiencia del empleado. La evaluación combina auditorías de políticas internas y la percepción directa de los colaboradores sobre su entorno laboral.

El posicionamiento de APAP en el ranking reafirma su continuidad en modelos de gestión centrados en el capital humano como eje estratégico de la institución financiera.