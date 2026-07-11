Anuncian visita a Haití este julio de líderes de la Caricom

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Puerto Príncipe, 11 jul.- Líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) visitarán Haití este julio para constatar la compleja situación que vive hoy el país, a causa de la violencia de bandas armadas, informó el periódico Le Nouvelliste.

Presidentes, primeros ministros y otras personalidades viajarán a la nación caribeña a finales de mes, invitados por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, durante durante una cumbre del organismo en Santa Lucía concluida el miércoles, añadió el diario.

«Les daremos la bienvenida para que constaten los avances electorales y contra la inseguridad», declaró el gobernante sobre su asistencia a la 51 Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Caricom, del 5 al 8 de julio.

La visita de los ejecutivos forma parte de los esfuerzos de esa organización para apoyar al proceso de estabilización electoral en curso en Haití y fortalecer la cooperación regional, agregó el primer ministro, tras regresar de su misión en Santa Lucía, según la fuente.

Fils-Aimé aclaró que el llamado Grupo de Personas Eminentes de la Caricom, que participa de forma activa en la política haitiana de los últimos años, visitaría el país a principios de junio, pero el gobierno alegó un conflicto de agenda hasta confirmar una nueva fecha.

La nación caribeña enfrenta durante los últimos años una severa crisis general por la violencia de pandillas armadas que operan en todo el territorio nacional contra la población y las instituciones, de acuerdo con medios locales.

of-am