Anuncian selecciones boxeo RD para Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana anunció la conformación de sus selecciones de boxeo, masculina y femenina, que competirán en el torneo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un equipo encabezado por los medallistas olímpicos Junior Alcántara y Cristian Pinales, además de la experimentada Estefani Almánzar.

En la rama masculina, el conjunto lo completan Disney Ezequiel Medina (60 kilos), Miguel Ángel Encarnación (65), Ricardo Cuello (70), Noel Pacheco (80) y Daniel Guzmán (más de 90), configurando un equipo con mezcla de juventud y experiencia que buscará mantener el protagonismo regional alcanzado en ciclos anteriores.

El equipo femenino, por su parte, estará integrado además de Almánzar por Esther Jiménez (51 kilos), Génesis de la Rosa (57), Katherine Jessica Beras (60) y Alamny Pérez (65), todas con la misión de elevar el nivel competitivo del boxeo femenino dominicano en la cita regional.

Actualmente, ambas selecciones realizan una base de preparación en Bogotá, Colombia, como parte de su planificación estratégica rumbo al evento multideportivo. El objetivo del cuerpo técnico es afinar aspectos físicos, técnicos y tácticos para llegar en óptimas condiciones a Santo Domingo 2026.

El boxeo dominicano llega a esta edición con el antecedente de haber sido subcampeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde obtuvo múltiples medallas, incluyendo dos de oro conquistadas por Pinales y Alexys De la Cruz.

El jefe de entrenadores, Armando Hernández, destacó la conformación del equipo como “equilibrada y competitiva”, resaltando especialmente la presencia de Alcántara y Pinales, medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tenemos una combinación de veteranos y jóvenes con todas las herramientas para subir al podio”, afirmó el técnico, quien reiteró que la meta es igualar o superar la actuación anterior.

El cuerpo técnico dominicano lo completan Eudis Méndez, Gregorio Santos, Nancy Fuentes, Roibert Guzmán y Eduard Ricart, mientras que José Manuel Rodríguez funge como cutman y Luciano Ramírez como delegado de la delegación.

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