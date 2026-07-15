Anuncian mucho calor, polvo del Sahara y chubascos aislados

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este miércoles mucho calor, cielo grisáceo y pocas lluvias en gran parte del país debido al polvo del Sahara y condiciones secas que limitan el desarrollo nuboso.

En la tarde y primeras horas de la noche habrá chubascos aislados en Monte Plata, San Cristóbal, norte del Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña, por calentamiento diurno, brisa marina y orografía.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, y las máximas entre 33 °C a 35 °C, por lo que Indomet recomendó hidratarse, usar ropa ligera, de colores claros, evitar el sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos.

El jueves seguirá caluroso con polvo del Sahara. Lluvias de madrugada en el litoral caribeño. En la tarde y noche, una vaguada aumentará la humedad y dejará nublados, chubascos locales, tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, norte de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El viernes se esperan lluvias en la madrugada y mañana en el norte, nordeste y sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo. En la tarde, chubascos dispersos con tronadas y ráfagas en sureste, nordeste, suroeste y Cordillera Central. Disminuirán en la noche.

jt/am