Irán avisa que podría bloquear otras rutas marítimas clave

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TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzó una seria advertencia este miércoles que consiste en bloquear otros corredores energéticos clave luego de que EE.UU. reactivara su bloqueo militar en el estrecho de Ormuz.

«El enemigo […] debe esperar que se cierren otras rutas de exportación de petróleo y gas que sirvan a los intereses de EE.UU. y sus aliados», afirmó el CGRI citado por la agencia local IRNA. «La exportación de petróleo y gas de la región es para todos o para nadie», aseveró.

La amenaza parece apuntar al estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que las monarquías del golfo Pérsico utilizan para exportar petróleo sin depender del estrecho de Ormuz. Los hutíes de Yemen ya habían advertido de esa posibilidad.

Lea aquí sobre esta ruta estratégica cuyo bloqueo asfixiaría al golfo Pérsico y dispararía el precio del petróleo

Así, Mohammad al-Farah, integrante del buró político del movimiento de los hutíes de Yemen Ansar Allah, advirtió este lunes en declaraciones a Press TV que sus fuerzas estaban preparadas para bloquear esta ruta marítima si Arabia Saudita continúa sus ataques contra infraestructura crítica de su país. Según señaló, esta medida elevaría el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril.