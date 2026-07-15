Primeros pobladores del Caribe llegaron en única gran migración

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Un estudio de la investigadora Kendra A. Sirak, de la Universidad de Harvard, redefine el origen de los primeros habitantes del Caribe tras analizar los genomas humanos más antiguos recuperados en las Antillas.

La investigación fue presentada en el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe (IACA), organizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

El hallazgo se basa en restos óseos de la península de Samaná, en los yacimientos Cueva Funeraria de Daniel, Abrigo Daniel, Abrigo Dana y Playa Madama. Los científicos secuenciaron ADN de cuatro individuos del periodo precerámico con una firma genética única, hasta mil años más antigua que cualquier otro mapa genético publicado en la región.

Los datos, expuestos en el simposio «Siguiendo las huellas de nuestros antepasados», indican que los primeros pobladores llegaron en una sola gran migración desde el continente. Genéticamente, están vinculados con poblaciones de Centroamérica y el norte de Sudamérica, en particular la región istmo-colombiana.

AISLAMIENTO GEOGRAFICO

El estudio revela además un notable aislamiento geográfico posterior. El ADN muestra que comunidades prehistóricas de Cuba, La Española y subgrupos dentro de Samaná desarrollaron diferencias genéticas locales marcadas, lo que sugiere un intercambio físico y comercial muy limitado.

La ponencia se realizó en el auditorio del centro cultural del INDOTEL, con participación de instituciones como el Instituto Max Planck, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Cambridge.

Expertos afirman que la genómica y el análisis de isótopos están transformando la arqueología caribeña y consolidan a República Dominicana como principal epicentro regional de investigación.

El XXXI Congreso IACA reúne a 237 investigadores de 23 países y territorios, con 97 ponencias en 15 simposios. Los temas incluyen fotogrametría 3D, arqueología de comunidades esclavizadas afrodescendientes y arqueología subacuática.

OTROS EVENTOS

La agenda incluye eventos satélite en la capital: presentaciones de libros, proyecciones 3D y visitas a la Sala de Arte Prehispánico de la Fundación García Arévalo y al Museo de Arqueología Subacuática.

Este viernes 17 de julio, las sesiones se trasladarán al Centro Cultural León Jimenes en Santiago. La jornada cerrará con un documental etnográfico, la clausura académica y la sesión plenaria de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (IACA).

El sábado 18, los delegados realizarán una excursión técnica al Monumento Natural Cabo Samaná, cortesía del Guahayona Institute, para inspeccionar los abrigos y yacimientos de donde se extrajeron los restos analizados por Harvard.

jt/am