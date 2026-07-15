Niega normativa que regula las encuestas haya sido anulado

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, desmintió este martes que la normativa que regula las encuestas en materia electoral haya sido anulado, suspendido o dejado sin efecto.
Aclaró que la normativa se mantiene plenamente en vigor.
Explicó que la JCE recibió dos recursos de reconsideración contra el reglamento por presuntas violaciones constitucionales. Uno fue presentado por la empresa ACD Media y otro por la organización Participación Ciudadana.
El pasado 18 de junio, el Pleno de la JCE decidió sobreseer, es decir, pausar el conocimiento de ambos recursos.
La medida responde a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce dos acciones interpuestas por la Fundación Sin Fronteras: una medida cautelar y una impugnación que buscan la nulidad del mismo reglamento y persiguen idéntico objeto.
Por esa razón, la JCE esperará el fallo del TSE, que será vinculante para la institución, a fin de evitar decisiones contradictorias entre ambos órganos electorales.
Consultado sobre las sanciones previstas, Jáquez precisó que impactan exclusivamente a firmas encuestadoras y a partidos u organizaciones políticas.
Aclaró que la normativa no contempla sanciones para medios de comunicación, periodistas o comunicadores de manera individual.
Sobre supuestas presiones para modificar o pausar el reglamento, el presidente de la JCE afirmó que “la palabra presión no existe en el diccionario de la JCE”.
Reiteró que la decisión de sobreseimiento del 18 de junio respondió estrictamente a criterios legales, en el marco del proceso que dirime el TSE.
Miren que disparate tan grande,la JCE tira una resolución donde dice que es prohibido hacer esncuestas política dentro del periodo de no elecciones, pero resulta que esa resolución no tienes poder, por tales razones hay periodistas y compañías encuestadoras que no les hacen ningún tipo de caso.Si la JCE hace una resolución sin un poder donde dice que seran sometidos a la justicia todos aquellos que violen tal resolución,que se olviden de eso.
Cuando vemos cómo está el país en política,en el terreno judicial, en el departamento de policía, en asuntos electorales,en el tránsito y en cada departamento del Estado Dominicano vemos que nuestro país es un verdadero desastre gracias a los politicos que han llegado a la presidencia y nada han resuelto.
¿Por qué La JCE no le aplica entonces una sanción al comerciante de la comunicación Danny Alcántara, quien se dedica a hacer disparates de encuestas con datos falsos?