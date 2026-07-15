Niega normativa que regula las encuestas haya sido anulado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, desmintió este martes que la normativa que regula las encuestas en materia electoral haya sido anulado, suspendido o dejado sin efecto.

Aclaró que la normativa se mantiene plenamente en vigor.

Explicó que la JCE recibió dos recursos de reconsideración contra el reglamento por presuntas violaciones constitucionales. Uno fue presentado por la empresa ACD Media y otro por la organización Participación Ciudadana.

El pasado 18 de junio, el Pleno de la JCE decidió sobreseer, es decir, pausar el conocimiento de ambos recursos.

La medida responde a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce dos acciones interpuestas por la Fundación Sin Fronteras: una medida cautelar y una impugnación que buscan la nulidad del mismo reglamento y persiguen idéntico objeto.

Por esa razón, la JCE esperará el fallo del TSE, que será vinculante para la institución, a fin de evitar decisiones contradictorias entre ambos órganos electorales.

Consultado sobre las sanciones previstas, Jáquez precisó que impactan exclusivamente a firmas encuestadoras y a partidos u organizaciones políticas.

Aclaró que la normativa no contempla sanciones para medios de comunicación, periodistas o comunicadores de manera individual.

Sobre supuestas presiones para modificar o pausar el reglamento, el presidente de la JCE afirmó que “la palabra presión no existe en el diccionario de la JCE”.

Reiteró que la decisión de sobreseimiento del 18 de junio respondió estrictamente a criterios legales, en el marco del proceso que dirime el TSE.