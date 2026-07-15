Vicepresidenta de la RD busca inversión y alianzas en España

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MADRID.- La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, inicia este miércoles una agenda oficial de dos días en España para atraer inversión extranjera, fortalecer alianzas público-privadas y consolidar cooperación estratégica con sectores empresariales, académicos y políticos.

La visita busca afianzar relaciones con socios internacionales y posicionar a República Dominicana como destino clave para la inversión en la región, como parte de la estrategia del Gobierno de Luis Abinader.

Peña se reunirá con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para impulsar intercambio comercial y nuevos proyectos entre empresas españolas y dominicanas en sectores estratégicos.

La vicepresidenta, que preside el Gabinete de Promoción de Inversiones, encabeza la misión tras los resultados del American Investment Forum 2026, donde presentó las ventajas competitivas del país y la estabilidad de su clima de negocios.

También participará en el primer Foro Libertas, junto a líderes de Europa e Iberoamérica, para debatir sobre democracia, Estado de derecho y bienestar económico. Allí expondrá las políticas públicas dominicanas para promover crecimiento y colaboración Estado-sector privado.

En Madrid sostendrá además encuentros con directivos de la Real Academia Española (RAE) y representantes políticos y culturales para consolidar relaciones estratégicas.

La acompaña Víctor “Ito” Bisonó, fundador del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP). Con esta agenda, el Gobierno reafirma su política de apertura y promoción de inversiones para generar empleos y fortalecer la economía.