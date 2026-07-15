Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos en Venezuela

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CARACAS.- El número de muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela hace casi tres semanas aumentó a 4.734, según cifras oficiales difundidas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios. El dato representa 173 víctimas más que el parte del lunes.

La cifra de heridos se mantiene en 16.740. En hospitales se ha atendido a 33.652 pacientes. Casi 18.000 personas perdieron sus casas, aunque las autoridades advierten que el número subirá con las inspecciones a edificios dañados.

Hay 107 refugios temporales instalados con cerca de 21.000 personas. En total, 856 edificios sufrieron afectaciones por los sismos del 24 de junio y 190 colapsaron completamente. El Gobierno estima que se necesitarán 25.000 viviendas para los damnificados.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez enfrenta críticas por la gestión de la emergencia y ha realizado cambios en su gabinete. El más reciente fue la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que encabezará Félix Plasencia como nuevo canciller.

Plasencia ocupó la Cancillería entre agosto de 2021 y mayo de 2022 y hasta ahora era encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. Diplomático de carrera desde los 90, ha sido embajador en China y Colombia. Analistas lo describen como una de las figuras más pragmáticas del chavismo, clave en la normalización de relaciones con el gobierno de Donald Trump.

Este martes, la Asamblea Nacional agradeció a Washington por su respuesta tras los terremotos, al anunciar una agenda de trabajo con parte de la oposición para “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.