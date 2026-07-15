Dólar bajó 31 cts. y era vendido a $58.80; el euro sigue a $69.57

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 31 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.80.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.35

Venta: RD$58.80

EL EURO

El euro era vendido a RD$69.57 y comprado a RD$66.24.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) cotiza hoy en un rango de $79,50 a $80,35 dólares por barril. Esta cifra representa un incremento diario cercano al 1%, impulsado principalmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz.