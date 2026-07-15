El grupo de Valentín: ¿va al  PLD, al PRM o seguirá solo?

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Como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está en proceso de reactivación y captación de antiguos dirigentes, mucha gente ha pensado que podría retornar a su seno el grupo encabezado por Julio César Valentín que se desprendió antes de las últimas elecciones, se constituyó en partido y respaldó las aspiraciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader.

Pero al mismo tiempo, en algunos círculos políticos se ha especulado sobre la posibilidad de que ese núcleo -denominado Partido Justicia Social (PJS)- lo asimile formalmente en los próximos meses el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre esas dos posibilidades conversamos ampliamente hace poco con uno de los allegados de Valentín -el abogado José Monegro Gavilán, miembro de la dirección nacional de la organización y suplente del delegado político ante la Junta Central Electoral- quien arrojó luz sobre la situación.

A Monegro Gavilán -militante peledeísta durante 38 años, por un tiempo parte del círculo de seguridad del profesor Juan Bosch- lo sometimos a un interrogatorio -entrevista sería mejor decir- a “boca de jarro” en el concurrido bar El Cafezito, de Bella Vista Mall.

Con precisión, respondió con fluidez cada uno de los planteamientos, incluyendo uno puntual: el accionar, con poca publicidad, de Valentín como Superintendente de Bancos, cargo que obtuvo tras su espaldarazo a Abinader en el 2024.

La conversación discurrió así:

Cuando se encamina a su tercer año de existencia, cuál es la situación del Partido Justicia Social ?

“El Partido Justicia Social se encuentra en franca fase de reactivación y crecimiento. El presidente Julio César Valentín y el secretario general, Anyolino Germosén, están recorriendo las provincias del país, siguiendo una ruta establecida, comenzando por las provincias donde tuvimos un mejor desempeño en el proceso electoral del 2024, escuchando el sentir de los principales dirigentes. Estas reuniones son cerradas, con miembros selectos, a los cuales se les orienta sobre la forma organizativa que adoptará el partido.

Nos encontramos con dirigentes bien formados, con fuertes vínculos sociales y políticos, aunque algunos, sobre todo provenientes del viejo PLD, mantienen una postura de reclamo de nombramientos en el tren gubernamental y otras ayudas. Entre los hombres y mujeres que acompañaron a Julio Cesar Valentín a dar el paso de fundar el Partido Justicia Social hay un buen recurso político y humano, muchos formados y disciplinados en el viejo partido, otros vienen de la izquierda democrática también formados y entrenados, jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, vírgenes en las lides políticas, pero con el interés de entregarse en cuerpo y alma por el nuevo proyecto”

Como fue un desprendimiento del PLD, cuál es la actitud que predomina en su dirigencia ante la reactivación que lleva la entidad morada?

“La dirigencia del partido está enfocada en la línea organizativa que implementará, sustentada en la juventud, la mujer, estudiantes, líderes comunitarios, gremialistas, ambientalistas, es decir, perseguimos construir un proyecto progresista sobre la base de una militancia propia, formada y orientada hacia una mística partidaria apoyada en valores democráticos, sensibilidad social, solidaridad y con vocación de servicio, que vean en la actividad política una vía para servirle al pueblo, no a hacer negocio con la política. Trabajamos fortaleciendo nuestras propias estructuras, solo contemplando el papel que debemos jugar de cara al torneo electoral del 2028”,

A menos de dos años para el certamen electoral de 2028, el panorama político luce un tanto confuso y el PRM debe reflexionar que ante un escenario que podría ser mucho más complejo y heterogéneo que el del 2024, un partido como Justicia Social, que individualmente fue la organización aliada que más votos le aportó a la reelección del Presidente Abinader estaría llamado a ser la fuerza aglutinante de sectores y fuerzas políticas y sociales que adversan al partido gobernante, que marcaría la diferencia de su permanencia en el poder. Pero, para esto desde ya, el Presidente Abinader y la cúpula del PRM deben crear las condiciones de que Valentín y Justicia Social tengan la capacidad de dar respuesta a esa militancia hoy desamparada y desalentada que hizo posible el exitoso desempeño de nuestra organización, y desde luego, a favor de la causa del PRM”.

Cuáles fueron los resultados obtenidos por el PJS en las últimas elecciones?

“Justicia Social obtuvo 13 alcaldías, 35 regidores, 10 vice alcaldías y una diputación al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Fue el partido aliado que más votos le sumo al presidente Abinader, con más de 50 mil votos, aportando más que 14 aliados juntos. Pero más allá de esos resultados, y sobre todo antes del certamen, la salida de Julio César Valentín del Partido de la Liberación Dominicana erosionó y sepultó definitivamente las posibilidades de éxito de ese partido en Santiago de los Caballeros, donde su candidato presidencial era además el Alcalde, constituyendo esto una debacle para ese candidato que repercutió en toda la región del Cibao.

Cabe destacar que hasta ese momento el posicionamiento en las encuestas del candidato del PLD era muy halagüeño, percepción que ante la renuncia de Valentín del PLD y el anuncio de la formación de su nuevo proyecto político demostró que tal como dijo Nuestro Señor Jesucristo, la piedra que rechazaron los arquitectos resultó ser la piedra angular. Subestimaron a Valentín y su alianza con el PRM no solo fue mortal para el candidato morado en Santiago, sino en todo el país. No estoy inventando, ahí están los resultados”.

Ha dado seguimiento la cúpula del PJS a la gestión de sus dirigentes que ocupan posiciones municipales?

“Sí, aunque en estos casi dos años los esfuerzos han estado concentrados en la gestión institucional de Julio César Valentín al frente de la SIS, el hecho del secretario general, Anyolino Germosén, ser el Alcalde del Municipio de Tamboril, con 4 periodos consecutivos con grandes logros al frente del referido cabildo, lo convierte en el principal asesor y motivador de los alcaldes de nuestro partido. Las Alcaldías encabezadas por dirigentes de JS son un modelo de gestión municipal con transparencia y honestidad, entre las que se destacan las del municipio cabecera de Azua, encabezada por nuestro secretario de organización, Rafael Hidalgo; la del municipio de Tamboril, dirigido por nuestro secretario general, Anyolino Germosén; de Hato del Yaque, encabezado por Héctor Noesis; y de Jánico, encabezada por Rafael Hilario, entre otras”.

Cómo surgió el nombramiento de Julio César Valentín en un cargo de alto nivel?

“Surgió de la decisión libérrima del Presidente Abinader. En verdad, no se negoció en función de una posición en el tren gubernamental, aunque con el aporte de JS al triunfo del Presidente Luis Abinader y el PRM, lo justo era que se colocara al máximo dirigente de nuestra organización al frente de una institución gubernamental. Como no hubo un condicionante previo de que Valentín y otros dirigentes irían para posiciones en el tren gubernamental, aunque informalmente se les hicieron promesas, esto podría interpretarse como una debilidad en las condiciones en que se llevó a cabo la alianza con el presidente Abinader y el partido de gobierno. Sin embargo, cabe destacar la convicción que llevó a Valentín y los dirigentes que los acompañamos en la formación del nuevo proyecto político: no lo hicimos única y exclusivamente por ocupar puestos públicos, aunque era de justicia luego de los resultados aportados, sino más bien, en busca de un espacio político en donde nuestra organización sentara las bases para ejercer la actividad política asumiendo un modelo diferente de ejercer la política.

Se le concedió un espacio institucional al presidente de nuestro partido, pero en una institución muy técnica y concentrada en la Capital del país, sin independencia presupuestaria, sin ni siquiera tener la capacidad para decidir en los nombramientos del personal, porque para hacerlo la Superintendencia de Seguros tiene que pedir permiso al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Administración Pública (MAP), constituyendo el único órgano regulador en el país que no goza de independencia presupuestaria y del nombramiento de su personal”.

Cómo enjuicia usted el trabajo desempeñado por Valenrín en esa posición?

“Extraordinaria. Con decirte que de enero a junio la SIS ha alcanzado las más altas puntuaciones en transparencia gubernamental (100%), mejora considerable en los diferentes procesos institucionales, la tecnología, la digitalización de los procesos, impactando en la mejora continua de los servicios y el cambio de la imagen institucional. En fin una gestión que contribuye al fortalecimiento del sector seguro en la República Dominicana.

Pues tal como expresara el presidente de nuestro partido en su discurso de clausura en la asamblea constitutiva de JS del 3 de septiembre del 2023 “Los militantes de nuestro partido que ocupemos posiciones tanto en el presente como en el futuro, debemos ser celosos guardianes del patrimonio público, de la transparencia y la integridad en el ejercicio de lo público. Nuestros funcionarios electos y aspirantes deben saber que quien pertenece a JS debe ser abanderado de la rendición de cuentas y de la honestidad”. El compañero Valentín ha hecho acopio fiel de esta expresión, pues es un hombre que está convencido impulsado por principios y convicciones revolucionarias, que a los cargos públicos se llega a servir, gestionar y administrar con pulcritud, no hacer negocio”.

josepimentelmunoz@hotmail.com