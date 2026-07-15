Reformistas destacan legado Balaguer a 24 años de muerte

El acto fue realizado este 14 de julio del 2026 frente a la tumba de Balaguer en el Cementerio Cristo Redentor.

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SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) conmemoraron el 24 aniversario del fallecimiento de Joaquín Balaguer con un acto frente a su tumba, en el Cementerio Cristo Redentor.

La actividad fue encabezada por el secretario general del PRSC, Rafael Cruz, en representación del presidente de la organización, Federico Antún Batlle.

También participaron el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, miembros de la dirección política, dirigentes y simpatizantes reformistas.

DESTACAN EL LEGADO DE BALAGUER

Cruz afirmó que la fecha representa una oportunidad para honrar la vida y obra del fundador del Partido Reformista, a quien definió como una de las figuras más trascendentales de la historia política dominicana.

Resaltó que Balaguer dedicó su vida al servicio del país como presidente, estadista, humanista, intelectual y escritor, y exhortó a mantener viva su memoria entre los reformistas y todos los dominicanos que valoran su aporte al desarrollo nacional.

GENAO AFIRMA QUE SU FIGURA SIGUE VIGENTE

Por su parte, el senador Ramón Rogelio Genao sostuvo que el aniversario coincide con un momento en el que la figura de Balaguer recibe un mayor reconocimiento histórico.

Aseguró que el exmandatario «sigue vivo en el corazón del pueblo dominicano» y llamó a los reformistas a preservar su legado a través del fortalecimiento del PRSC como instrumento de servicio al país.

REAFIRMAN COMPROMISO CON PRINCIPIOS DEL PRSC

El acto concluyó con un llamado a mantener vigentes los principios que inspiraron la trayectoria de Joaquín Balaguer y a continuar fortaleciendo el PRSC, reafirmando su compromiso con el patriotismo, la institucionalidad, la justicia social y el desarrollo de la República Dominicana.

an/am