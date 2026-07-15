Anuncian entrega de Premios «El Poder de la Opinión» 2026

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación (ASODOPROM) anunció la segunda entrega de los Premios «El Poder de la Opinión» 2026, para reconocer a personalidades e instituciones que, desde diferentes ámbitos de acción, han hecho contribuciones significativas al fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión, la comunicación y el desarrollo nacional.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en la sala Aída Bonnelly de Díaz, del Teatro Nacional, informó el presidente de ASODOPROM, Luis Tejada, quien agregó que en la misma se darán cita representantes de medios de comunicación, autoridades, empresarios, líderes sociales y destacadas figuras de la vida nacional.

Explicó que los Premios «El Poder de la Opinión» fueron concebidos con el propósito de exaltar la trayectoria, el liderazgo, la ética y el compromiso de hombres, mujeres e instituciones que, con su desempeño y vocación de servicio, se han convertido en referentes para la sociedad dominicana.

«Esta iniciativa busca fomentar una cultura de reconocimiento al mérito y destacar valores esenciales como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social, la excelencia y el compromiso con el país», expresó.

Tejada indicó que el Consejo Directivo de su entidad aprobó las categorías que integrarán la edición 2026 de los galardones, entre las cuales figuran: Gubernamental, Empresarial, Congresual, Judicial, Municipal, Deportivo, Académico, Excelencia Diplomática, Trayectoria al Mérito, Gran Poder y Social. También habrá otras distinciones orientadas a reconocer el impacto positivo de personas e instituciones en el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo de la nación.

El presidente de ASODOPROM destacó que la selección de los galardonados estará a cargo de un jurado independiente integrado por siete reconocidas personalidades de amplia trayectoria, prestigio profesional y solvencia moral, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las postulaciones con criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y mérito.

sp-am