Antorcha de los JCC llega a la Universidad Autónoma de SD

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Santo Domingo, 22 jul.- El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana, afirmó hoy que los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe representan un compromiso con la juventud y un abrazo de solidaridad entre los pueblos de la región.

Al recibir la antorcha del certamen en la sede de la academia, Asjana sostuvo que la principal casa de altos estudios del país asume con orgullo su participación en la cita multideportiva, que será inaugurada este viernes y se extenderá hasta el 8 de agosto. «La UASD contribuirá al buen desarrollo de estos Juegos con sus atletas de alto rendimiento y mediante el Voluntariado Universitario, que apoyará labores de logística, atención médica y protocolo», expresó.

El rector dio la bienvenida al equipo que acompaña el recorrido de la antorcha, símbolo de los valores de la justa, y destacó también a la mascota oficial Colí, inspirada en el barrancolí, ave endémica de República Dominicana.

CIENTOS PARTICIPANTES EN EL RECORRIDO

Frente a la Rectoría, cientos de estudiantes, profesores, empleados y deportistas participaron en el relevo del fuego deportivo, que recorrió las principales áreas del campus.

La antorcha fue recibida por el medallista centroamericano y panamericano Rusbel Salomón, quien la entregó al campeón olímpico Félix Díaz.

El recorrido continuó con el miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano Pablo Valdez, el exreceptor olímpico Juan «Piñao» Ortiz y el periodista deportivo Leo Corporán, antes de pasar a las autoridades universitarias y otras figuras vinculadas al deporte nacional.

También participaron en el relevo la vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa Pérez; el vicerrector Administrativo, Antonio Ciriaco Cruz; el vicerrector Docente, Carlos Manuel Sánchez de Ã»leo, así como destacados profesores y personalidades del deporte.

MILES DE DEPORTISTAS ACTUARAN EN EL CLASICO

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en Santo Domingo a miles de atletas de más de 37 países y territorios de la región, quienes competirán en decenas de disciplinas.

La capital dominicana acogerá por tercera ocasión el mayor evento multideportivo del área, coincidiendo con el centenario de estos Juegos, cuya primera edición se celebró en Ciudad de México en 1926.

Desde el pasado fin de semana comenzaron a llegar las delegaciones participantes, mientras la organización ultima los preparativos para la ceremonia inaugural del próximo 24 de julio, con la que República Dominicana dará oficialmente la bienvenida a la fiesta deportiva regional.

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