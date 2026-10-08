Ante dudas productores de RD, gobierno promete apoyo arroz

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Santo Domingo, 8 oct.- El Gobierno de la República Dominicana aseguró hoy que respaldará al sector arrocero tras la eliminación de las medidas arancelarias aplicadas al cereal y descartó que la decisión provoque un incremento de los precios.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Ejecutivo adoptará las acciones para fortalecer, estimular y apoyar la producción nacional, aunque no adelantó mecanismos concretos.

Paliza hizo las declaraciones tras una reunión en la Cámara de Diputados, en el que fue consultado sobre las disposiciones que podría implementar el Ejecutivo luego de la derogación del Decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para proteger la oferta interna.

La norma derogada fijaba un arancel de 20 por ciento para determinadas importaciones. Además, permitía la entrada de 23 mil 300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero; superada esa cantidad, se aplicaba la tasa de 99 por ciento.

Respecto a un posible aumento del precio del cereal, sostuvo que no existen razones para eso, debido a que la producción nacional abastece prácticamente todo el consumo interno.

El ministro señaló que la derogación de las medidas arancelarias tampoco supone el cierre de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, sino el inicio de una nueva etapa de diálogo sobre las condiciones de intercambio entre ambos países.

Explicó que el Gobierno dominicano pretende revisar con Washington las relaciones arancelarias y las condiciones comerciales vigentes, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Las declaraciones afloraron después de que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) expresara preocupación por los posibles efectos de la derogación del decreto y reclamara al Gobierno que definiera medidas para preservar la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

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