ANJE se queja por rapidez en modificación Ley de Residuos

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SANTO DOMINGO, 2 jul (EFE).- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) afirmó este miércoles que el «fondo importa» en lo relativo a las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos aprobada en dos discusiones consecutivas por el Senado el martes y que dispone de montos millonarios para las empresas en función de sus ganancias.

El gremio dijo en una nota que la acumulación de cargas regulatorias, sin agotar las formas ni socializar las evaluaciones realizadas, no solo es cuestionable, sino que envía un mensaje desalentador para una generación a la que le importa tanto el fondo como la forma de hacer políticas públicas.

NO TOMO EN CUENTA VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS La entidad señaló que se impusieron topes y montos sin tomar en cuenta un factor vital reconocido por todas las economías del mundo: el volumen de residuos generados. Asimismo, sostuvo que dichos topes se establecieron sin considerar otros factores esenciales, especialmente por la naturaleza del país: la actividad de la empresa y su rentabilidad. Advirtió que, cuando se trata de políticas públicas, la «forma importa tanto como el fondo» e indicó que cuando una reforma de esta magnitud se construye sin suficiente análisis técnico, sin diálogo oportuno y sin claridad sobre su impacto, el objetivo que todos comparten corre el riesgo de diluirse. HABLAR PRIMERO DE TRANSPARENCIA, NO DE RECAUDACION ANJE expresó que, para esta generación de jóvenes empresarios, comprometida con el largo plazo, hablar de recaudación sin hablar primero de transparencia, educación ciudadana y resultados ambientales verificables es perder el norte. El gremio agregó que, sumado a todo lo anterior, los legisladores aprobaron de urgencia la modificación de esta ley en un momento particularmente crítico: a solo 14 días de haberse sancionado una reforma fiscal, generando un impacto dual de presiones fiscales y regulatorias sobre las empresas. ADVIERTE DETERIORO DE LA CONFIANZA INSTITUCIONAL Afirmó que la acumulación de cargas regulatorias, sin agotar las formas ni socializar las evaluaciones realizadas, no solo es cuestionable, sino que envía un mensaje desalentador para una generación a la que le importa tanto el fondo como la forma de hacer políticas públicas. ANJE reiteró que reconoce el actual contexto internacional y las motivaciones que impulsan al Gobierno a realizar ajustes con fines recaudatorios. Sin embargo, advirtió que el deterioro de la confianza institucional también genera pérdidas de oportunidad: menos emprendimientos, menos inversión y menos formalidad. an/am