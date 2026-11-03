Analizan proyecto que prohíbe mercancías del trabajo forzozo

SANTO DOMINGO.– La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados escuchó este lunes a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), sobre el proyecto de ley que busca prevenir y prohibir el ingreso al país de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Durante el encuentro, el presidente de la comisión, diputado Charles Mariotti Paz, explicó que la iniciativa, sometida por el senador Félix Bautista y remitida por el Senado, ha generado inquietudes entre distintos sectores, particularmente por el alcance de algunos de sus artículos.

INDUSTRIALES PIDEN GARANTÍAS PROCESALES

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols Ortiz, manifestó que el sector industrial da seguimiento a las prácticas comerciales para evitar que ingresen mercancías de contrabando.

Solicitó que el proyecto contemple garantías procesales claras, con criterios precisos de notificación y plazos, sin descuidar el interés público.

Consideró que la redacción actual requiere herramientas adicionales para abordar el tránsito de mercancías, al señalar que no puede presumirse que todos los productos importados hayan sido elaborados mediante trabajo forzoso.

Agregó que una de las principales preocupaciones del gremio está relacionada con el incumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias que puede derivar en contrabando.

ONEC PLANTEA AGILIZAR EL DESPACHO DE MERCANCÍAS

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONEC, Jenniffer Troncoso, calificó de importante la iniciativa, pero abogó por un equilibrio comercial que tome en cuenta las necesidades de los importadores y la agilidad de los procesos aduaneros.

Propuso que, cuando la Dirección General de Aduanas no tenga indicios de que una mercancía fue elaborada mediante trabajo forzoso, su despacho se realice en un plazo máximo de tres días hábiles.

También solicitó establecer una transición segura y evitar que la nueva legislación se aplique a productos que ya se encuentren embarcados.

Al concluir la reunión, celebrada en el salón Juan Pablo Duarte de la Cámara de Diputados, Mariotti Paz aseguró que la comisión evaluará los planteamientos y defenderá las observaciones que considere pertinentes.

El proyecto establece, entre sus considerandos, que el Estado dominicano debe garantizar que el comercio internacional se desarrolle bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, impidiendo que el mercado nacional reciba bienes producidos mediante prácticas que vulneren la dignidad humana.

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