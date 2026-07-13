Alto costo vida es la principal preocupación de dominicanos

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SANTO DOMINGO.- El alto costo de la vida se mantiene como la principal preocupación de la ciudadanía, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública ACD Media, realizada del 23 al 25 de mayo de 2026.

La percepción económica negativa domina el ánimo nacional: más de la mitad de los dominicanos califica la situación del país como mala o muy mala y una proporción similar se muestra pesimista sobre el futuro inmediato.

PRINCIPALES PROBLEMAS

El 42.3% de los encuestados identifica la economía y el encarecimiento de productos y servicios como el problema número uno. La delincuencia e inseguridad queda en segundo lugar, con 24.4%. Muy por detrás aparecen salud y violencia de género, ambas con 4.2%, seguidas de corrupción y apagones, con 2.7% cada uno.

El 54% de los consultados describe la situación del país como mala o muy mala, frente al 44.2% que la considera buena o muy buena. Sobre el futuro, el 49.5% cree que el país estará peor o igual de mal en los próximos meses, mientras que el 46% espera una mejoría o que se mantenga igual de bien.

Al preguntar qué sentimiento describe mejor su percepción del país, la preocupación encabeza las respuestas con 27.2%, seguida muy de cerca por la esperanza con 26.8%. La desilusión alcanza el 23.6%. El balance general es más pesimista que optimista.

PRESION EN LOS HOGARES

La comida es el gasto que más impacta el presupuesto familiar para el 59.2% de los hogares. Le siguen vivienda con 10.4%, salud con 7.2%, electricidad con 6.5% y combustibles con 5.7%.

Para aliviar la situación económica, el 57.7% reclama una reducción en los precios de los alimentos. Un 22.1% pide aumentos salariales y 8.5% solicita facilidades para adquirir medicamentos.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD

En materia de transporte, los tapones son el principal problema para el 28% de los encuestados. Le siguen la inseguridad con 18.9%, el costo del pasaje con 15.3% y la imprudencia de los motoristas con 14.6%.

Sobre seguridad ciudadana, la medida más respaldada es una mejor actuación policial, con 25.2%. Le siguen mayor presencia policial con 19.3% y la creación de más empleos para jóvenes con 17.3%.

La encuesta se aplicó a 1,200 personas entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 y tiene un nivel de confianza de 95%.