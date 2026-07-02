Alianza, Dirección y ahora Centro para la Cultura. ¿Para qué?

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En el Alto Manhattan tenemos de todo: bodegas, salones, colmados e instituciones culturales dominicanas: Alianza Dominicana, Dirección Dominicana de Cultura, Centro Dominicano para las Artes y la Cultura. Tres nombres, tres oficinas, tres juntas directivas. La pregunta en la comunidad es la misma: ¿Para qué?

Aclaremos: no son cambios de nombre. Son tres entidades separadas que nacieron en la ciudad de Nueva York (NYC) para responder a necesidades distintas de los dominicanos en el exterior.

– Alianza Dominicana: Pionera. Nació en los 90 como organización comunitaria. Atiende educación, vivienda, salud y cultura. Es de las más grandes y con más arraigo en Washington Heights.

– Dirección Dominicana de Cultura en el Exterior: Creada por el Estado dominicano. Su misión es proyectar la cultura oficial de República Dominicana en el exterior. Depende del Ministerio de Cultura y del Consulado.

– Centro Dominicano para las Artes y la Cultura: Entidad más reciente. Enfocada en artes escénicas, exposiciones, formación artística. Busca ser vitrina para creadores dominicanos en Nueva York.

Tres misiones legítimas. Tres equipos trabajando. El problema: operan en paralelo, no en red.

¿PARA QUE TRES OFICINAS A DIEZ BLOQUES DE DISTANCIA?

En cuatro cuadras de la 181 puedes encontrar programas de danza en una, clases de pintura en otra, y feria del libro en la tercera. Todo bueno. Todo valioso. Pero sin coordinación.

¿Para qué?

Para que cada gobierno de turno en República Dominicana quiera su “representación cultural” en Nueva York. Para que cada liderazgo comunitario funde su propia ONG. Para que cada donante vea su nombre en una fachada.

El resultado: duplicidad. Tres calendarios culturales que compiten en vez de complementarse. Tres solicitudes de fondos al mismo Ayuntamiento de Nueva York. Tres artistas dominicanos pidiendo espacio el mismo fin de semana.

MAS SIGLAS QUE IMPACTO

La comunidad dominicana en Nueva York es la más grande fuera de República Dominicana. Dos millones de personas. Aporta ocho mil millones en remesas. Pero culturalmente seguimos dispersos.

Falta una agenda común. Cada institución hace su feria, su festival, su premiación. No hay un “mapa cultural dominicano en Nueva York” unificado.

En vez de presentar un proyecto conjunto al gobierno de Nueva York o a fundaciones, cada una va por su lado. Y pierden fuerza.

El dominicano de a pie no distingue si el evento lo organiza Alianza, la Dirección o el Centro. Solo quiere saber dónde hay bachata y cultura gratis.

¿PARA QUE SIRVEN ENTONCES?

AlianzaDominicana sirve porque está en el terreno. Conoce la necesidad real del inmigrante. Da servicio social además de cultura.

La Dirección de Cultura sirve porque es la voz oficial de República Dominicana. Trae artistas del país, monta exposiciones con apoyo del Estado. Es la cara diplomática.

El Centro Dominicano para las Artes y la Cultura sirve porque se especializa. Apuesta a la formación y a crear nuevos creadores nacidos en Nueva York. Es la apuesta a futuro.

Las tres son necesarias. El error es que actúen como islas.

MENOS FACHADAS, MAS RED

No se trata de cerrar ninguna. Se trata de articularlas. ¿Para qué?

– Un calendario único dominicano en NY: Que el público sepa qué hay, dónde y cuándo. Sin que las tres choquen el mismo sábado.

– Fondo común para proyectos grandes: En vez de tres solicitudes pequeñas, una solicitud fuerte para un festival dominicano que llene el United Palace.

– División de roles clara: Alianza atiende comunidad + base. Dirección trae lo oficial de República Dominicana. Centro forma a los nuevos artistas de la diáspora. Que cada uno haga lo suyo, pero coordinado.

– Consejo cultural de la diáspora: Con las tres instituciones + artistas independientes + academia. Que se sienten una vez al mes y planifiquen juntos.

La diáspora no necesita más instituciones. Necesita conexión

Alianza, Dirección y Centro no sobran. Sobran los egos y falta la articulación.

¿Para qué existen las tres? Para demostrar que la comunidad dominicana en Nueva York es creativa, organizada y con capacidad de autogestión. Eso es un logro.

Ahora el reto es otro: demostrar que también sabemos trabajar en equipo. Que podemos pasar de tres oficinas compitiendo a un ecosistema cultural dominicano en Nueva York.

Porque al final, al dominicano de la 207 no le importa la sigla. Le importa que su hijo tenga dónde aprender tambora, que su abuela vea teatro en español, y que Nueva York reconozca que la cultura dominicana es parte de su ADN.

Mientras las tres instituciones entiendan eso, el nombre da igual. Si no lo entienden, da igual el nombre también.