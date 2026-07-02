Alfonso Rodríguez rechaza una nueva designación diplomática

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Santo Domingo, 2 jul (EFE).- El cineasta y productor Alfonso Rodríguez anunció que rechazó su designación como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores para retomar de lleno su carrera en el cine y la televisión.

Rodríguez comunicó su decisión al presidente Luis Abinader mediante una carta en la que agradeció la confianza depositada en él durante más de seis años como cónsul general en la costa oeste de Estados Unidos.

SEGUIRA COLABORANDO CON EL ESTADO

En un comunicado, el cineasta calificó su paso por el servicio diplomático como una de las experiencias más enriquecedoras de su vida y aseguró que seguirá colaborando con el Estado, apoyando al nuevo cónsul en el proceso de transición.

La decisión coincide con uno de los momentos más activos de su carrera: mantiene un contrato con Netflix para desarrollar seis películas, incluida Desaparecido en combate, ya concluida, y prepara su regreso a la televisión dominicana con el programa Bemberé, que arrancará en septiembre por Color Visión.

an/am