Alerta por onda tropical en cinco departamentos haitianos

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Puerto Príncipe, 1 sep.- Cinco de los 10 departamentos de Haití, amanecieron hoy con fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas causados por una onda tropical típica de la temporada, informaron medios locales.

Esas regiones fueron declaradas en alerta Amarilla por la Unidad Hidrometeorológica, la Dirección General de Protección Civil (DPC) y la Secretaría Permanente de Gestión de Riesgos y Desastres, añadió la radioemisora Magik 9.

Las precipitaciones con vientos intensos, según los pronósticos sobre el tiempo, podrían alcanzar entre 50, 80 y 100 milímetros, y los vientos entre 60 y 80 kilómetros por hora, sobre todo en los departamentos Centro, Oeste y el norteño Artibonite.

El director general de la DPC, Emmanuel Pierre, llamó a mantener la calma a la población de las zonas afectadas, e instó a tomar las precauciones necesarias, aunque la onda tropical -aclaró- está aún lejos de considerarse un ciclón.

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