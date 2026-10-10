Aldeas SOS destaca importancia de promover salud mental infantil

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SANTO DOMINGO.– Aldeas Infantiles SOS República Dominicana destacó la importancia de promover la salud mental desde la infancia mediante vínculos afectivos seguros, habilidades emocionales y entornos protectores.

La organización señaló que el bienestar psicológico influye en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por lo que consideró necesario integrar la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a atención especializada.

Según el informe básico de la ENHOGAR-MICS 2025, el 4.6 % de la población de 5 a 17 años presenta dificultades relacionadas con la ansiedad, el nerviosismo o la preocupación. El indicador no constituye un diagnóstico clínico, pero evidencia la importancia de atender las necesidades de apoyo emocional.

Aldeas Infantiles SOS indicó que la salud mental está vinculada con factores personales, familiares y sociales. Por ello, planteó fortalecer las relaciones afectivas, prevenir la violencia y la discriminación, apoyar a las familias y facilitar el acceso a servicios de calidad.

La entidad explicó que desarrollar la autoestima, la empatía, el reconocimiento de las emociones y la capacidad para resolver conflictos contribuye al bienestar. También destacó el valor del juego y de las relaciones seguras durante la infancia.

Como parte de su gestión, la organización aplica el enfoque de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), dirigido a fortalecer las capacidades de niños, adolescentes, jóvenes, familias, cuidadores y colaboradores.

Finalmente, subrayó que proteger la salud mental requiere la coordinación de las familias, las comunidades y los sistemas de salud, educación y protección para garantizar que cada niño y adolescente crezca en condiciones seguras y dignas.

dh/am