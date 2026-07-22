Alcalde NY pide que Gobierno EU ejecute arresto Netanyahu

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Mandani y Netanyahu

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Washington, 22 de julio (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó en un video difundido en sus redes sociales que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no es bienvenido» en la ciudad y pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir.
En un nuevo mensaje en video, Mamdani señaló que su administración revisó las opciones legales disponibles y concluyó que la ciudad carece de autoridad para aplicar por su cuenta la orden de la CPI, por lo que instó al Gobierno federal a actuar si Netanyahu viaja a Nueva York, donde tradicionalmente acude a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

En el metraje que tituló: ‘Netanyahu es un criminal de guerra‘, el alcalde precisó que es «evidente» que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, «el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden».

CRUCE ENTRE TRUMP Y MANDANI
Mandani y Trump

La publicación se produce pocos días después de que Mamdani declarara a The New York Times que estaba trabajando con el equipo legal de su administración sobre cómo llevar a cabo el arresto de Netanyahu por sus «presuntos crímenes de guerra».

Trump respondió en la víspera a las declaraciones de Mamdani y aseguró que Netanyahu «no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia» mientras se encuentre en Estados Unidos.
El mandatario estadounidense defendió a su aliado en un mensaje publicado en su red Truth Social, aunque no mencionó directamente al alcalde de Nueva York.
Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha calificado a Netanyahu de «criminal de guerra» en referencia a la orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.
La CPI emitió en noviembre de 2024 la orden contra el primer ministro israelí, una medida que Israel rechaza y que Estados Unidos tampoco reconoce.

sp-am

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elaturdido
elaturdido
2 minutos hace

y esa actitud… tan cambiante… después que, el… cacoe’muñeca le… leyó un sermón… a este islámico… donde, puede ser… hasta llevado… al paredón judicial… y revocarle la ciudadanía… porque, al ser juramentado… mintió a éste… y quien conoce… de estos asuntos… cuando jura ser… ciudadano estadounidense… esa, el comunismo… es lo rival… de la democracia… del imperio…

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Juan
Juan
14 minutos hace

Jajaja pero primero te tranca a ti , 10 mil veces

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ENIGMA
ENIGMA
25 minutos hace

YA ESTAS DESPERTANDO, ESTE SEÑOR NO PARECE ENTENDER LO QUE SIGNIFICA EL NOMBRE ISRAEL EN EL MUNDO OCCIDENTAL Y CRISTIANO, EL PESO QUE TIENE LA DEUDA DEL HOLOCAUSTO Y NUESTRAS RAÍCES CRISTIANAS COMO TAMBIEN DESCONOCER SU PROPIA RELIGIÓN MUSULMANA E HISTORIA, ESE TERRITORIO LES FUE ROBADO A LOS ISRAELITAS POR EL IMPERIO ROMANO EN CONNIVENCIA CON LOS ARABES, ISRAEL COMPARTA CON ELLOS PERO SI ELLOS JAMAS ACEPTARAN ENTONCES QUE SEA SOLO ISRAEL

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luis medin
luis medin
27 minutos hace

Quien financial la guerra de suction en USA?? esto loco musulman no pueden ellos con su propio pueblo palestino..y ahora quieren atentar con la union historica de USA y los judios..

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ENIGMA
ENIGMA
35 minutos hace

PRIMERO QUE ME ARRESTEN A MI, PUES
ESTA MUJERCITA LLAMADA ENIGMA APOYA
A ESTE GRAN LÍDER LLAMADO NETANYAHU.
AQUÍ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA TODAS
LAS MUJERES ESTAMOS TODAS APOYANDO
A NETANYAHU Y A TRUMP.

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JOSE A RAM
JOSE A RAM
33 minutos hace
Responder a  ENIGMA

OYE ENIGMA Y ES VERDAD DE QUE TUE
ERES UNA MUJER, ESO ES VERDAD.?

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ENIGMA
ENIGMA
31 minutos hace
Responder a  JOSE A RAM

SI JOSE, YO SOY TODA UNA MUJERCITA
DE PURA CEPA. DE HECHO A ESTA MUJER
LLAMADA ENIGMA LE LLEGA LA MENSTRUACION
DOS VECES AL MES. OK.

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WILLIAM
WILLIAM
30 minutos hace
Responder a  ENIGMA

CORROBORO..

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John
John
47 minutos hace

SE QUEDARA CON EL MOÑO TIPO MAHOMA HECHO, NADIE LO ARRESTARA Y LOS DE LA MEZQUITA DE QUEDARAN SOÑANDO

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PCampesino
PCampesino
47 minutos hace

Este si esta lejo de la realidad,,PORQUE,, U.S.A.. Y ISRAEL siempre son aliado,, en todos los ORDEN,,, politicos,, economico,, militar,, y social,, esa es la realidad,, U.S.A. sin israel no es nadie,, porque israel le sirve de ESTRATEJIA MILITAR,, Y DE INTELIQENCIA AS LO U..S.A.. sea la iqnorancia de un alcarde que desconoce la historia donde el nacio.

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Colibri
Colibri
51 minutos hace

Musulman baboson.

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