Alcalde de Santiago destaca respaldo a empresas

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SANTIAGO.– El alcalde de Santiago, José Ulises Rodríguez Guzmán, valoró el lanzamiento de la nueva Mastercard Comercial Banreservas y destacó su aporte al crecimiento de las empresas de la región Norte.

Rodríguez Guzmán resaltó la seguridad y el respaldo que ofrecen Banreservas y Mastercard a los usuarios de este producto financiero.

“Se habló de la seguridad y la garantía que da cuando uno está con instituciones que tienen el respaldo como Banreservas y Mastercard”, expresó.

El funcionario también valoró que la presentación se realizara en el Monumento a los Héroes de la Restauración, espacio que definió como especial para los santiagueros y los dominicanos.

La nueva tarjeta comercial está dirigida a pequeñas y medianas empresas, así como a clientes corporativos, e incorpora opciones de financiamiento y beneficios para facilitar la gestión de los negocios.

Rodríguez Guzmán consideró que iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer el tejido empresarial y acompañar las necesidades de quienes desarrollan actividades productivas en Santiago y el Cibao.

dh/am