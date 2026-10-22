Al menos 16 muertos a causa de terremoto 7 grados en el Tíbet

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PEKIN 22 Oct.- Al menos 16 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 7 en la escala de Ritcher registrado este jueves en la región autónoma china de Tíbet.

De acuerdo a las informaciones de la agencia china de noticias Xinhua, el balance de víctimas hasta el momento es de 16 fallecidos y 32 heridos, mientras que más de 300 viviendas se han derrumbado.

El terremoto ha tenido lugar pasadas las 22.30 (hora local) con epicentro a 190 kilómetros al noreste de la ciudad de Nagqu, en la región china de Tíbet, y una profundidad de 18 kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de Estados Unidos, que apunta a que alrededor de 111.000 personas han sentido temblores de intensidad moderada a severa.

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