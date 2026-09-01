AIRD respalda controles en el tránsito mercancías hacia Haití

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SANTO DOMINGO.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó las nuevas medidas anunciadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) para fortalecer los controles sobre el tránsito de mercancías hacia Haití y pidió aplicar sanciones a quienes incumplan las disposiciones vigentes.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, consideró fundamental que los procedimientos y las sanciones aplicables a las operaciones de tránsito estén claramente establecidos, a fin de evitar prácticas irregulares que puedan afectar al comercio formal.

“Para el sector industrial es fundamental que los procedimientos que deben cumplirse en relación con el tránsito hacia Haití estén claramente definidos y que, de igual manera, lo estén las sanciones aplicables a quienes incumplan la normativa vigente”, expresó Pujols.

La organización empresarial destacó que el tránsito internacional de mercancías está sujeto a mecanismos de inspección, trazabilidad, custodia y verificación de las cargas, por lo que consideró necesario mantener una comunicación fluida entre las autoridades y los sectores involucrados.

Pujols señaló que la coordinación institucional permitiría a las empresas conocer oportunamente cualquier modificación de los procedimientos y, al mismo tiempo, facilitaría a las autoridades comprender las condiciones en que se desarrollan las operaciones transfronterizas.

DGA DICE DISPOSICIONES CONTEMPLAN OBLIGACION OPERACIONES

La DGA informó que las nuevas disposiciones contemplan la obligación de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de anticipación, establecer un horario límite para la salida de mercancías hacia Haití y reforzar la supervisión y seguridad de las cargas.

La AIRD valoró especialmente la posición de la Dirección General de Aduanas de aplicar una política de tolerancia cero frente a las irregularidades detectadas en los procesos de tránsito.

“Confiamos en que este será un objetivo compartido por todas las instancias gubernamentales con incidencia en la frontera dominico-haitiana”, afirmó Pujols.

La entidad reiteró su disposición de mantener una colaboración público-privada permanente, con el propósito de fortalecer los controles, facilitar el comercio legítimo y preservar la competitividad de los sectores productivos nacionales.

of-am