Águilas definen cuerpo técnico acompañará a Luis Pipe Urueta

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Las Águilas Cibaeñas anunciaron oficialmente el cuerpo técnico que acompañará al dirigente Luis “Pipe” Urueta durante la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con una combinación de experiencia y nuevas incorporaciones.

Joel Noboa continuará como coach de banca, mientras que el exjardinero Melky Cabrera desempeñará un doble rol como asistente del dirigente e instructor de jardineros.

El cuerpo de pitcheo estará encabezado por el cubano Yunesky Maya como coach, con José Zapata como asistente y Julio Valdez a cargo del bullpen.

En el área ofensiva, Ricardo Nanita será el coach de bateo, acompañado por Fred Landers como asistente.

TJ Peña tendrá bajo su responsabilidad la tercera base y la instrucción de los jugadores del cuadro, mientras Andy Fermín trabajará en la primera almohadilla y como coordinador de campo.

La organización cibaeña explicó que la estructura busca fortalecer el desarrollo integral de sus jugadores y respaldar el objetivo de conquistar un nuevo campeonato.

Urueta estará al frente de las Águilas por segunda temporada consecutiva, luego de asumir la dirección del conjunto amarillo en la campaña anterior.

Con el cuerpo técnico definido, las Águilas avanzan en la preparación de su proyecto deportivo para el torneo 2026-2027, pautado para iniciar el próximo 16 de octubre.

of-am