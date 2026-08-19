Afirma «la patria también se defiende desde las aulas»

Puello afirmó este 17 de agosto que "si sacamos la patria de las aulas, mañana tendremos generaciones que no sabrán defenderla".

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Todo es Posible, Ángel Puello, llamó a una alerta nacional ante las advertencias de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre el tratamiento de la identidad nacional y la enseñanza de la historia dominicana en los textos escolares de Ciencias Sociales.

Puello consideró que el tema debe trascender el ámbito educativo y generar una discusión nacional en la que participen padres, maestros, historiadores, académicos, autoridades y organizaciones sociales.

“Estamos hablando de nuestros niños y jóvenes, de lo que aprenderán sobre Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, la Independencia, la Restauración y los sacrificios que hicieron posible una República Dominicana libre y soberana. Con la patria no podemos experimentar”, afirmó.

Calificó de alarmante que las advertencias de la ADP no hayan provocado una reacción ciudadana proporcional a la importancia del tema y cuestionó que asuntos de menor trascendencia generen mayores movilizaciones.

NO SE TRATA DE RECHAZAR EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL

Puello aclaró que fortalecer la enseñanza de la historia dominicana no implica rechazar el conocimiento universal ni promover hostilidad hacia los extranjeros.

“Defender nuestra identidad no significa odiar a nadie. Significa conocer, amar y proteger lo nuestro”, sostuvo.

Asimismo, planteó que las autoridades educativas deben explicar los criterios utilizados en la elaboración de los textos y corregir cualquier debilidad que sea comprobada.

El dirigente llamó al Ministerio de Educación, la ADP, historiadores, universidades, profesores, padres y organizaciones sociales a promover un debate transparente sobre los contenidos relacionados con historia, identidad y ciudadanía.

“Si sacamos la patria de las aulas, mañana tendremos generaciones que no sabrán defenderla. La patria también se defiende desde un pupitre”, advirtió Puello.

an/am