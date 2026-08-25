AFGANISTAN: EEUU ofrece $8 MM por líder Estado Islámico

WASHINGTON 25 Ago.- El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta ocho millones de dólares (cerca de siete millones de euros) por información sobre el líder de la filial de Estado Islámico en Afganistán, Shabab al Muhayir.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense ha señalado que Al Muhayir, también conocido como Sanaulá Ghafari, dirige desde junio de 2020 el grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP).

«Un comunicado de Estado Islámico en el que se anunciaba su nombramiento describía a Al Muhayir como un líder militar experimentado y uno de los ‘leones urbanos’ de ISKP en Kabul, que ha participado en operaciones de guerrilla y en la planificación de atentados suicidas y ataques complejos», ha indicado en redes sociales.

El organismo ha asegurado además que este hombre «nacido en 1994 en Afganistán es responsable de aprobar todas las operaciones de ISKP en todo Afganistán y de conseguir la financiación necesaria para llevarlas a cabo».