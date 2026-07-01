Empresarios ven incertidumbre por reforma a Ley de Residuos

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SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó preocupación por la nueva modificación al proyecto de reforma de la Ley de Residuos Sólidos, aprobada este martes por el Senado.

El régimen de contribuciones del artículo 36 fue modificado otra vez por el Congreso, apenas meses después de la promulgación de la Ley 98-25. Para la ONEC, esto mantiene la incertidumbre para los contribuyentes.

Más allá de los ajustes a la escala de contribuciones, a la entidad le preocupa el precedente de modificar reiteradamente una norma de alto impacto económico por vía de urgencia y sin análisis técnico ni participación de los sectores involucrados.

«El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días», señaló la organización.

La reforma se aprobó en el Senado días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, fijado para el 30 de junio. Luego, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones: cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y una extensión excepcional de los plazos de pago para empresas que aún no habían realizado la contribución.

La ONEC reiteró que respalda los esfuerzos para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos y reconoce la importancia de financiar este desafío ambiental. Sin embargo, insistió en que los cambios legislativos deben basarse en análisis técnicos, consultas amplias y reglas estables que den certeza al Estado y a los contribuyentes.

También respaldó el llamado de varios gremios empresariales para que reformas de este tipo se discutan con procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados. Esto, asegura, garantiza equilibrio entre los objetivos ambientales de la ley y la seguridad jurídica que requiere la actividad económica formal.