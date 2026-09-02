Aduanas impone más control a mercancías con destino Haití

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este martes que, a partir del próximo 15 de septiembre, implementará nuevas medidas destinadas a fortalecer el control, la seguridad y la trazabilidad de las cargas con destino final a Haití.

Entre las disposiciones figura la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, así como el establecimiento de un horario límite para la salida de mercancías hacia territorio haitiano.

La institución explicó que las mercancías con destino a Haití deberán salir en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Las cargas que no figuren en las listas correspondientes serán despachadas al día siguiente, bajo la misma programación.

REFUERZAN VIGILANCIA Y CUSTODIA

Aduanas también establecerá mecanismos especiales de custodia para las operaciones consideradas de alto riesgo y reforzará el monitoreo en los principales puntos fronterizos del país.

El objetivo es prevenir desvíos de mercancías o intentos de comercialización irregular dentro del territorio dominicano.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados estarán sujetas a protocolos especiales de vigilancia y custodia.

“Las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados estarán sujetas a protocolos especiales de vigilancia y custodia, con el objetivo de garantizar que las mercancías completen su recorrido conforme a las normativas vigentes y a los procedimientos establecidos por la autoridad aduanera”.CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES

La DGA recordó que las mercancías que ingresan al territorio dominicano bajo el régimen de tránsito internacional están sujetas a normas y compromisos establecidos en acuerdos multilaterales suscritos por la República Dominicana.

Entre estos citó el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), instrumentos que establecen garantías para la libertad de tránsito de mercancías entre los países.

En ese sentido, Aduanas señaló que no puede prohibir el tránsito internacional hacia Haití ni hacia ningún otro destino cuando se cumplen las disposiciones legales correspondientes.

La institución precisó que el régimen de tránsito internacional opera bajo normas claramente definidas y que mantiene controles permanentes para garantizar que las operaciones se desarrollen conforme a la legislación nacional y los estándares internacionales.

MERCANCÍAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS DESDE SU ORIGEN

La DGA sostuvo que los controles aplicados forman parte de los procedimientos habituales de las administraciones aduaneras a nivel internacional.

“Las mercancías deben venir manifestadas desde su origen, con su destino claramente identificado”, indicó la institución.

Asimismo, explicó que las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional mantienen esa condición mientras permanecen bajo control aduanero y son transportadas hacia su destino final.

COORDINACIÓN EN MATERIA SANITARIA

En cuanto a los controles sanitarios, Aduanas aclaró que las disposiciones sanitarias corresponden a las autoridades competentes de cada país de destino.

No obstante, aseguró que mantiene una coordinación permanente con las instituciones nacionales responsables de las áreas sanitaria, fitosanitaria y agropecuaria, con el propósito de responder oportunamente ante cualquier riesgo que pueda afectar la salud pública, la producción nacional o el medio ambiente.

ADVIERTEN SOBRE DESVÍO Y COMERCIALIZACIÓN ILEGAL

La Dirección General de Aduanas advirtió que cualquier mercancía que sea desviada de su ruta o introducida de manera irregular al mercado dominicano será perseguida y sancionada conforme a las disposiciones legales vigentes.

La entidad reiteró, además, su disposición de continuar trabajando junto al sector productivo, comerciantes, transportistas y operadores logísticos para fortalecer la seguridad de las operaciones de tránsito internacional y garantizar un entorno comercial transparente y confiable.