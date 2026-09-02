APAP otorgará 500 becas para diplomados y cursos especiales

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) abrió la convocatoria de su programa Somos Formación Continua, mediante el cual otorgará 500 becas para diplomados y cursos especializados, como parte de su compromiso con el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes.

Los beneficiarios podrán acceder a una oferta académica impartida por el Intec, la PUCMM, Unibe, Apec y el ITLA, con una cobertura del 100 % del costo de la matrícula.

Los programas abarcan áreas de alta demanda laboral, como ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia de negocios, robótica de procesos y gestión empresarial, en modalidades virtual, híbrida y presencial.

CONVOCATORIA Y ASIGNACIÓN DE BECAS

Los cupos están dirigidos a clientes de los niveles 3, 4 y 5 del programa Somos. Entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre, APAP habilitará 125 espacios cada lunes, a las 12:00 del mediodía, que serán asignados por orden de solicitud a través de la aplicación Móvil APAP, hasta completar la disponibilidad.

Con esta tercera convocatoria, la entidad financiera amplía una iniciativa que desde su lanzamiento en 2024 ha permitido la graduación de 800 clientes, consolidándose como un programa de formación especializada promovido desde el sector financiero.

APUESTA POR EL DESARROLLO PROFESIONAL

Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, destacó que el programa busca facilitar el acceso a conocimientos y competencias demandados por el mercado laboral.

“Seguimos impulsando oportunidades de desarrollo profesional para nuestros socios ahorrantes y clientes”, afirmó.

La iniciativa forma parte de la estrategia de inversión social de APAP, orientada a generar valor sostenible para las personas y las comunidades mediante oportunidades de capacitación y crecimiento profesional.

an/am