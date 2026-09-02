Copardom pide volver diálogo antes de seguir reforma laboral

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SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, pidió retomar el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores antes de que continúe el trámite legislativo de la reforma al Código de Trabajo.

Peña Izquierdo consideró que el Consejo Consultivo de Trabajo es el escenario adecuado para alcanzar acuerdos sobre los puntos que permanecen pendientes. “Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a ver cómo buscamos un acuerdo”, afirmó.

PROPUESTA SOBRE LA CESANTÍA

Uno de los principales desacuerdos es el mecanismo de cálculo de la cesantía. La dirigente empresarial aclaró que Copardom no plantea eliminar este derecho, sino modificar su forma de cálculo para reducir los costos laborales y favorecer la creación de empleos formales.

Entre las alternativas citó utilizar el promedio de los salarios percibidos durante la permanencia del trabajador en la empresa, en lugar del último salario, además de estudiar la implementación de un seguro de desempleo.

También propuso reconocer fiscalmente parte del pasivo laboral acumulado por las empresas y analizar experiencias internacionales, como la de Costa Rica, donde la cesantía tiene un límite de ocho años.

FORMALIDAD Y COSTOS LABORALES

Peña Izquierdo vinculó el debate con la informalidad laboral, que promedió 54,1 % en 2025, según el Banco Central. Sostuvo que reducir las barreras para la formalización permitiría ampliar empleos con acceso a seguridad social, salud y pensiones.

Afirmó que cualquier cambio debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores contratados bajo la legislación vigente y aplicarse hacia el futuro.

REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La presidenta de Copardom también consideró necesario revisar propuestas relacionadas con la reforma de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y actualizar la legislación del sector asegurador.

Asimismo, valoró la reducción progresiva del impuesto selectivo al consumo sobre las pólizas de seguros de vida, al entender que puede incentivar su contratación por las familias dominicanas.

an/am