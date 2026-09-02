MIDE inicia ciclo entrenamiento en valores a 10 mil estudiantes

La institución informó este 1 de septiembre que la iniciativa del Servicio Militar Voluntario fortalece la disciplina, civismo, liderazgo y responsabilidad ciudadana.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Dirección General del Servicio Militar Voluntario (SMV), inició el ciclo de entrenamiento septiembre-noviembre correspondiente a la cuadragésima promoción del Programa de Formación en Valores, que impactará a 10,000 estudiantes durante este período.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., en el Centro Educativo Militar San Miguel Arcángel, donde se realizó la solemne izada de la Bandera Nacional como símbolo de identidad, patriotismo y compromiso ciudadano.

FORMACIÓN INTEGRAL

Con esta nueva promoción, sumada a los 10,000 jóvenes beneficiados durante la trigésima novena, las Fuerzas Armadas proyectan alcanzar a unos 20,000 estudiantes durante 2026 mediante un programa orientado a fortalecer valores como disciplina, respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad.

Fernández Onofre destacó que, bajo la visión del presidente Luis Abinader, la construcción de una mejor sociedad depende también de la formación de ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y libertades con responsabilidad, integridad y sentido del deber.

El ministro sostuvo que la misión de las Fuerzas Armadas trasciende la defensa de la soberanía y la integridad territorial, al contribuir también con la formación de jóvenes comprometidos con el desarrollo y la seguridad de la nación.

EDUCACIÓN EN VALORES

El programa complementa la formación académica con contenidos sobre civismo, liderazgo, primeros auxilios, prevención de desastres, protección ambiental y servicio comunitario, sin que implique la incorporación de los estudiantes al servicio de armas permanente.

“La defensa de la Patria comienza también en las aulas”, afirmó Fernández Onofre, al resaltar la importancia de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos sociales.

La ceremonia incluyó el traspaso del banderín del Servicio Militar Voluntario entre la promoción saliente y los aspirantes de la cuadragésima, como símbolo de continuidad y compromiso con el civismo y el servicio.

En la actividad participaron autoridades militares, educativas, docentes y estudiantes.

an/am