San Cristóbal y el proyecto Galerías Constitución

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Lo primero que han debido hacer los propulsores del proyecto Galerías Constitución, que se ejecutará en el lugar donde funcionó el emblemático hotel Constitución, es comunicar a la comunidad -formal y con detalles- las nuevas características del proyecto.

Pero nuevamente, igual como ocurrió en septiembre del 2024, los impulsores cometen el error de meter maquinarias y comenzar a hoyar sin enterar a la población de que se va a hacer ahora, despertando todo tipo de conjeturas.

Se supone que el plan original ha sido modificado y, gracias a ello, han recibido la autorización oficial para arrancar, pero muchos especulan sobre cuáles son los cambios reales al diseño original.

Por ejemplo, se dice que habrá reducción en el número de locales comerciales a fin de ajustarlo a la limitada cantidad de espacios de estacionamiento con que puede contar una propiedad de esa dimensión. E incluso se comenta que habrá reducción en la altura de la edificación.

Pero todo, insistimos, son decires -con fundamento o no- a nivel popular, originándose un ambiente negativo innecesario. Todo por culpa de los propios dueños.

Recordatorio

Al llegar a este punto, transcribimos lo dicho por nosotros en septiembre del 2024 cuando se lanzó públicamente el proyecto:

Puede decirse, sin temor a equivocación, que la comunidad de San Cristóbal ha recibido con profundo beneplácito el anuncio del proyecto de construcción de un centro comercial de cuatro pisos en el lugar donde por varias décadas funcionó el emblemático hotel Constitución, demolido a fines del año pasado.

La satisfacción obedece, en primer lugar, a la contribución que haría una obra de ese tipo al perfil urbano, precisamente en un punto céntrico que ha perdido esplendor por múltiples razones que no viene al caso mencionar ahora.

Es motivada, además, por el hecho de que el grupo propulsor está integrado por jóvenes de la propia población que, sin duda, constituyen una nueva elite empresarial con visión de futuro.

Pero no puede ocultarse que, al mismo tiempo, el anuncio ha producido honda preocupación en los sectores pensantes de esa colectividad por cuanto es innegable que Galerías Constitución provocará el agravamiento de los problemas del tránsito urbano en el centro histórico de San Cristóbal, por donde se circula con notoria dificultad tanto en vehículos como a pie.

Sorpresa

Esos núcleos pensantes, generalmente tímidos para manifestarse públicamente, se han sorprendido por la especificación de los proyectistas de que se contemplan -válgame Dios- 19 parqueos para una edificación de cuatro plantas con 33 locales comerciales.

Evidentemente esos estacionamientos serían ocupados, temprano en la mañana, por los dueños de esos 33 comercios, no importa su tamaño, y los visitantes tendrían que buscar estacionamiento afanosamente en una área ya congestionada donde no cabe un alma, como dice el refrán.

La ley y las normas oficiales de construcción son muy precisas en cuanto al número de parqueos que debe tener una edificación de este tipo, al punto de que ingenieros consultados rápidamente en los últimos dos días estiman que la cantidad estipulada debe superar los cien.

El tema será objeto de amplio debate en el futuro inmediato y ojalá se animen a opinar muchos ciudadanos de San Cristóbal con peso en la comunidad.

Conclusión

Este proyecto debe ejecutarse para bien de San Cristóbal -no para mal- tomando en cuenta todos los aspectos técnicos y legales, cumpliendo con las disposiciones vigentes, pasadas por alto descaradamente ante la mirada indiferente de todas las autoridades, como se puede comprobar en un recorrido por el radio urbano.

Este paso histórico de hacer una inversión privada significativa en un proyecto local, debe ejecutarse sin crear un problema adicional, por lo que tiene que ser analizado previamente con reposo.

josepimentelmunoz@hotmail.com

whatsapp: 809-945-1445