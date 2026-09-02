Abinader será proclamado este domingo presidente del PRM

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) proclamará este domingo 6 de septiembre al mandatario Luis Abinader como presidente de esta organización, durante un acto que marcará el inicio de una nueva etapa en la dirección del partido oficialista.

Será juramentado junto a Juan Garrigó, quien asumirá como secretario general, y Deligne Ascención Burgos, primer vicepresidente nacional, en el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM, dedicada al fenecido dirigente político y exministro Orlando Jorge Mera.

ACTO DE PROCLAMACIÓN

Durante la jornada también serán proclamados y juramentados los vicepresidentes y subsecretarios nacionales, las autoridades de los organismos territoriales y del exterior, así como los responsables de los frentes sectoriales de Mujer y Juventud y de las diferentes secretarías y direcciones nacionales.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas informó que la actividad está pautada para las 9:00 de la mañana en el Club Polideportivo San Carlos y que las puertas del recinto estarán abiertas desde las 8:00 de la mañana para recibir a los delegados convocados e invitados especiales.

NUEVA DIRECCIÓN

Abinader y Garrigó sustituirán en la presidencia y la secretaría general, respectivamente, a José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, quienes asumieron la conducción del PRM en 2018 y fueron reelegidos en sus posiciones durante el proceso interno de 2022.

Con la proclamación de sus nuevas autoridades, el PRM busca consolidar su estructura interna y preparar a la organización para los próximos desafíos políticos y electorales.

La renovación de la dirección partidaria se produce mientras el PRM avanza en la reorganización de sus estructuras nacionales, territoriales y sectoriales, de cara al nuevo ciclo político.

an/am/sp