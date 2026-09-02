DIDA evita pagos por RD$18.5 millones a afiliados en agosto

Elías Báez, director de la DIDA, dijo este martes que habían recibido quejas sobre cobros adicionales en clínicas privadas.

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SANTO DOMINGO.- Más de RD$18.5 millones que afiliados y sus familiares habrían tenido que pagar de sus bolsillos fueron evitados durante agosto por intervenciones de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ante cobros relacionados con servicios de salud.

La institución informó que atendió casos principalmente en clínicas y centros privados, donde se denunciaron cobros adicionales, diferencias por servicios cubiertos por el Seguro Familiar de Salud, negaciones de cobertura y exigencias de depósitos para recibir o continuar atenciones médicas.

COBROS ADICIONALES

Entre las situaciones atendidas figuran también retención de pacientes o cadáveres y cobros vinculados a accidentes de tránsito.

Uno de los casos ocurrió el 14 de agosto, cuando un afiliado acudió a la DIDA tras una cirugía previamente programada. Aunque la autorización de la ARS establecía una diferencia de RD$19,352, el centro le exigió unos RD$150,000 adicionales por dos procedimientos que alegaba no estaban cubiertos.

La DIDA recomendó no realizar el pago mientras verificaba la situación. La revisión determinó que ambos procedimientos formaban parte integral de la cirugía principal, pero fueron registrados como independientes, generando la diferencia reclamada.

GLOSAS Y DERECHOS DEL AFILIADO

El director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que los afiliados no deben asumir diferencias derivadas de controversias entre las ARS y los prestadores.

Destacó la Circular SSRL-INT-2026-002960 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que establece disposiciones sobre auditorías, glosas y pagos entre aseguradores y prestadores. Según la DIDA, esos procesos administrativos no deben trasladarse al paciente.

Báez advirtió que las glosas representan solo una parte de los cobros indebidos denunciados.

Los RD$18,515,242.74 identificados durante agosto quedaron en manos de afiliados y familiares tras determinarse la improcedencia de los cobros.

Las intervenciones fueron realizadas principalmente mediante el programa DIDA 24 Horas. La institución exhortó a reportar irregularidades al 809-472-1900.

an/am