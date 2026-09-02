ICDA inaugura 8va edición de muestra «La Última Cena 2026»

La propuesta artística está abierta al público en la sede del ICDA.

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) inauguró la octava edición de la exposición colectiva «La Última Cena 2026», una propuesta artística concebida como un espacio de encuentro, reflexión y contemplación en torno a valores universales como el amor, la esperanza, la humildad y la fe.

La muestra está abierta al público en el salón de exposiciones de la sede principal del ICDA, en Santo Domingo.

ARTISTAS PARTICIPANTES

La exposición reúne una selección de artistas visuales, creativos y exponentes gastronómicos, entre ellos Ivelisse Castillo, Lili Ayala, Haidy Cabral, Mercedes Ricart, Pilar Asmar, Humberto Grullón, Luis Heredia, Ramón Calcaño, Philippe Moiseau, Miguel Gómez, José Sejo, Joaquín Rosario y Raphael Díaz.

Cada participante aporta una visión particular de «La Última Cena», enriqueciendo una propuesta que combina diferentes técnicas, disciplinas y lenguajes artísticos.

UN PROYECTO ARTÍSTICO CON MÁS DE DOS DÉCADAS

Iniciado en 2002, el proyecto «La Última Cena» invita a artistas a presentar su propia interpretación de uno de los episodios más representativos de la tradición cristiana.

En esta octava edición, la pintura, la escultura, el diseño, la música y la gastronomía convergen en una propuesta que ofrece diferentes perspectivas contemporáneas sobre este acontecimiento, al tiempo que invita a los visitantes a descubrir nuevos significados a través de las obras.

Durante el acto inaugural, Sofía Otero, directora cultural del ICDA, destacó el papel del arte como instrumento para fomentar el entendimiento y la convivencia.

«Como institución, creemos firmemente que el arte es un puente para el encuentro, el entendimiento y la construcción de una sociedad más humana. Nos honra abrir nuestras puertas a iniciativas que promueven el diálogo entre la espiritualidad y la creación artística, ofreciendo al público un espacio para la contemplación y la esperanza», expresó.

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