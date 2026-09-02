Aerolínea ITA Airways quiere iniciar ruta entre Roma y SD

ITA Airways es la aerolínea líder de Italia, propiedad en un 59 % del Ministerio de Economía y Finanzas y en un 41 % de Deutsche Lufthansa AG, opera servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga con una flota uniforme de 99 aviones (22 de fuselaje ancho y 77 de fuselaje estrecho), más del 60 % de los cuales son modelos de última generación, según se explica en su página web.En un encuentro en Santo Domingo encabezada por el presidente de la JAC, Julio Peña Guzmán, con la representante legal de ITA Airways, Carolina León y otros funcionarios, se analizaron aspectos económicos y regulatorios vinculados con el «eventual inicio» de las operaciones de la aerolínea italiana en el país caribeño.

CONECTIVIDAD ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA E ITALIA

También se estudiaron las «oportunidades» que generaría esta nueva conexión para «fortalecer» la conectividad aérea entre la República Dominicana e Italia, detalló la JAC en un comunicado de prensa.

Peña Guzmán destacó la «importancia» que tendría para República Dominicana la llegada de ITA Airways y la puesta en marcha de la ruta entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo.

Esta conexión ampliaría las opciones de transporte aéreo para los pasajeros y favorecería el flujo de visitantes procedentes de Italia y otros mercados del sur de Europa, agregó.

La JAC también destacó que esta conexión representaría una alternativa para la diáspora dominicana residente en Europa y contribuiría al fortalecimiento de los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países.

Actualmente Italia es el tercer país con mayor número de dominicanos residentes en el exterior (unos 30.000), por detrás de España (207.000) y Estados Unidos (más de 2,5 millones), según datos del Instituto de dominicanos y dominicanas en el exterior (Index).