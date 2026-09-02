Aerolínea ITA Airways quiere iniciar ruta entre Roma y SD

CONECTIVIDAD ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA E ITALIA
También se estudiaron las «oportunidades» que generaría esta nueva conexión para «fortalecer» la conectividad aérea entre la República Dominicana e Italia, detalló la JAC en un comunicado de prensa.
Peña Guzmán destacó la «importancia» que tendría para República Dominicana la llegada de ITA Airways y la puesta en marcha de la ruta entre Roma-Fiumicino y Santo Domingo.
Esta conexión ampliaría las opciones de transporte aéreo para los pasajeros y favorecería el flujo de visitantes procedentes de Italia y otros mercados del sur de Europa, agregó.
La JAC también destacó que esta conexión representaría una alternativa para la diáspora dominicana residente en Europa y contribuiría al fortalecimiento de los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países.
Actualmente Italia es el tercer país con mayor número de dominicanos residentes en el exterior (unos 30.000), por detrás de España (207.000) y Estados Unidos (más de 2,5 millones), según datos del Instituto de dominicanos y dominicanas en el exterior (Index).