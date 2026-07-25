Adoexpo anuncia XXI edición del Torneo Corales Golf Course

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) anunció la celebración de la XXI edición de su Torneo de Golf Invitacional, un evento que desde el año 2005 reúne de manera ininterrumpida a destacados golfistas profesionales y aficionados del sector empresarial dominicano.

La competencia se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en el prestigioso Corales Golf Course, en Puntacana Resort, y contará con la participación de 108 jugadores, además del respaldo de 51 marcas patrocinadoras, consolidándose como uno de los encuentros deportivos y de networking más importantes del sector exportador nacional.

El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por miembros de la junta directiva de Adoexpo, en el que intervinieron la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Roselyn Amaro Bergés; el director general del torneo, José Mella; y el director técnico y de logística, Félix Olivo.

El torneo se disputará bajo la modalidad Scramble en parejas, aplicando el 25 % del hándicap de los participantes. La justa incluirá las tradicionales categorías masculinas A, B y C, en las que se reconocerán las mejores tarjetas de cada división.

Asimismo, será premiado el mejor score Gross Overall, distinción reservada para el jugador que obtenga el mejor resultado bruto de toda la competencia. El evento también contempla reconocimientos especiales para el drive más largo y los acercamientos a bandera.

Como atractivo adicional, los participantes podrán competir por un premio de hoyo en uno en el hoyo número 2, que consistirá en una motocicleta Ducati.

Con esta nueva edición, Adoexpo reafirma su compromiso de promover espacios que fortalezcan las relaciones entre empresarios, impulsen el deporte y fomenten la integración del sector exportador dominicano.

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