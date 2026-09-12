Acusan 3 colombianos de sedar a hombres en RD para robarles

Proyecto de apartamentos Arrecifes del Sol, en la Aut. Las Américas

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Santo Domingo, 12 sep (EFE).- La Policía Nacional dominicana detuvo a dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana acusados de integrar una estructura que presuntamente seducía a hombres para suministrarles sustancias sedantes y posteriormente robarles sus pertenencias.

Los detenidos son Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González, arrestados durante un allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este, informó este sábado la Policía en un comunicado.

Según las investigaciones, los sospechosos contactaban y seducían a sus víctimas y luego colocaban una sustancia química en sus bebidas para provocarles un estado de sedación.

Aprovechaban esa condición para sustraer dinero, prendas de valor, tarjetas bancarias, teléfonos celulares y otros objetos personales.

«LAS DORMILONAS»

Las autoridades identifican esta modalidad delictiva con el nombre popular de ‘Las Dormilonas’.

Durante el allanamiento fueron recuperados teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de marcas reconocidas que, de acuerdo con la investigación, habrían sido sustraídos a personas que previamente habían presentado denuncias.

Los agentes también ocuparon 197,000 pesos dominicanos, además de cantidades de dólares canadienses y pesos colombianos, así como una sustancia química que será analizada por técnicos de la Policía Científica para determinar su composición y posible relación con los hechos.

A González le fue ocupado, además, un documento de identidad que presenta aparentes indicios de falsificación.

La investigación, coordinada con el Ministerio Público, continúa para identificar a otras posibles víctimas y determinar si existen más personas vinculadas a la estructura.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.EFE

mf